Strijd om CDA-lijsttrekkerschap blijft spannend: De Jonge en Omtzigt naar finale

De Jonge is tijdens de eerste stemronde wel koploper: hij haalde 48,7 procent van de stemmen. Omtzigt kreeg 39,7 procent van de stemmen. De derde kandidaat, Mona Keijzer, bleef daar met 11,6 procent ver bij achter en valt dus af.

Pijnlijk voor De Jonge

De opkomst was 66,2 procent. Een tweede stemronde is nodig omdat geen van de kandidaten een meerderheid van de stemmen heeft gehaald. Woensdag volgt de uitslag. In de tweede ronde beginnen de twee overgebleven kandidaten weer vanaf nul.

Fons Lambie stelt dat de uitslag van vandaag voor Hugo de Jonge pijnlijk is. "Hij had toch wel gehoopt dat hij in de eerste rond een meerderheid zou gaan halen. Hij zei gisteren ook nog dat hij dat ook verwachtte."

Omtzigt glom van trots

De uitslag van vandaag toont aan hoe populair Omtzigt is bij de CDA-leden. "En hoe groot de waardering is voor zijn werk. Omtzigt glom ook helemaal van trots", stelt Lambie.