Na de zomer landelijke herdenkingsdag corona: 'Stilstaan bij enorme impact'

Een specifieke datum voor de landelijke herdenkings- of bezinningsdag is er nog niet. "We zijn nog bezig met de uitwerking. Maar de regio zal een sterke component leveren", stelde Rutte tijdens zijn laatste persconferentie voor de zomervakantie.

"Hugo de Jonge en ik zullen er zijn. Op plekken. Maar we zullen dat op een ondersteunende manier doen. Ik ga er zelf niet staan schitteren."

Moeilijke periode

De premier blikte tijdens zijn voorlopig laatste persconferentie vóór de zomervakantie terug op de moeilijke tijd. "Niemand had kunnen bevroeden dat dit zo allesbepalend zou zijn voor dit jaar." In ons land zijn tot nu toe ruim 6000 mensen overleden aan corona, volgens de officiële cijfers – het werkelijke aantal ligt vermoedelijk een stuk hoger.