Boeren eisen dat zuivelprijs met 5 cent per liter omhooggaat

De eis komt van actiegroep Agractie en is gericht aan het CBL. Supermarkten krijgen van de boeren zeven dagen de tijd om met een reactie te komen. "We hebben de brief gekregen", bevestigt een woordvoerder van CBL. "En we gaan het verhaal nu bestuderen."

'Reële prijs'

Vanmiddag verzamelden zich zo'n zestig tractoren bij het CBL voor de deur. "Een hogere prijs geeft perspectief voor melkveehouders. Boeren moeten een reële prijs krijgen voor hun product", betogen de boeren.

Als de prijsverhoging doorgaat, willen ze concrete afspraken maken over verduurzaming van de melkveehouderij en andere onderdelen van de landbouw, zoals lagere CO2-emissies en biodiversiteit.