Boerenacties bij distributiecentrum AH: bevoorrading 230 winkels in gevaar

Honderden boze boeren voeren in Zwolle opnieuw actie bij het distributiecentrum van Albert Heijn. Door de acties komt volgens de supermarktketen de bevoorrading van 230 supermarkten in de regio in gevaar.

Gesprekken om tot opheffing van de blokkade te komen, leverden volgens Albert Heijn nog niets op. "Wij begrijpen de zorgen van de Nederlandse boeren", laat de AH in een reactie weten. "De acties bij onze distributiecentra vinden wij niet de juiste weg. Het gaat de boeren om de maatregel van minister Schouten over het veevoer. Het is dus belangrijk dat boerenorganisaties met de overheid hierover in gesprek zijn en tot oplossingen komen." Maandagavond waren de boeren ook al naar het distributiecentrum in Zwolle getrokken omdat ze het niet eens zijn met de prijs die ze voor hun producten krijgen. Verschillende plekken acties De boeren komen vanochtend op verschillende plekken weer in actie vanwege de stikstofmaatregelen van minister Carola Schouten van Landbouw. Zeker 140 boeren zijn met hun trekkers vanuit de Achterhoek onderweg naar Den Haag. "Het is één grote denderende stoomwals", zegt Rutger van Lier van Farmers Defence Force vanaf de trekker. "We verwachten dat er onderweg nog veel meer boeren aansluiten." De gemeente Den Haag zegt voorbereid te zijn op de acties. Lees ook: Minister Schouten over boerenprotesten: 'Ik ben niet bang en laat me niet weerhouden'