Minister Schouten over boerenprotesten: 'Ik ben niet bang en laat me niet weerhouden'

De Tweede Kamer reageerde eerder al woedend dat de Landbouwminister woensdag haar werkbezoek aan een Zeeuwse boerderij moest afbreken. Tientallen trekkers blokkeerden even verderop de weg.

Schouten: 'Ik laat me niet weerhouden'

Schouten zei vanochtend: "Ik vond het jammer dat ik mijn werkbezoek niet kon voortzetten. De politie zei dat het niet verstandig was om het werkbezoek voort te zetten."

Bang is de minister niet. "Ik vond het ongelooflijk jammer. Ik wil graag mijn werk doen." Ze laat zich dan ook niet weerhouden: "Ik vind dat ik mijn werk moet doen. Dat kon woensdag niet helaas."

Ga in gesprek

Schouten denkt dat de protesten de boodschap van de boeren niet versterkt. "Het is ook niet slim. Als je verder wil komen met elkaar is het veel verstandiger om met elkaar in gesprek te komen. Ik wil dat we in gesprek gaan en dat we er samen uitkomen."