Minister Schouten heroverweegt voermaatregel voor melkvee

In een brief aan de Tweede Kamer schrijft Schouten dat ze haar plan nu laat doorrekenen door het Planbureau voor de Leefomgeving (PBL). Hetzelfde gebeurt met een alternatief plan van boerenorganisaties, dat door de minister werd afgewezen. Ook wordt een combinatie van beide plannen bekeken. De resultaten worden eind augustus verwacht.

Gezondheid

Verder komen er gesprekken met deskundigen om nogmaals te kijken naar het effect van het voer op de gezondheid van de dieren. Die kunnen eventueel tot aanpassingen leiden.

Eind van de zomer wordt op basis van de resultaten bekeken hoe het verder moet. Schouten wil hoe dan ook met een maatregel komen die leidt tot minder stikstofuitstoot door melkkoeien. Zij adviseert daarom de boeren daar nu al rekening mee te houden.

Bouw

De maatregel is nodig om dit jaar nog de bouw van woningen en aanleg van infrastructuur mogelijk te maken. Het streven is nog steeds de maatregel op 1 september in te laten gaan. Die geldt dan voor vier maanden.

De afgelopen weken hebben boeren massaal geprotesteerd tegen het plan van Schouten om het eiwitgehalte in het voer voor melkvee te beperken. Gisteren moest de minister nog een werkbezoek afbreken omdat boeren actie voerden en de politie de situatie niet veilig vond.