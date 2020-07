Haagse ambtenaar ontslagen op verdenking van miljoenenfraude

Weer een integriteitskwestie in de gemeente Den Haag. Een ambtenaar is op staande voet ontslagen omdat hij wordt verdacht van miljoenenfraude. Dat schrijft de kersverse burgemeester Jan van Zanen vanavond in een brief aan de gemeenteraad.

De medewerker zou 'meerjarige fraude met een substantiële financiële omvang' hebben gepleegd. Dat schrijft burgemeester Jan van Zanen in een brief aan de gemeenteraad. Op staande voet ontslagen Er is aangifte gedaan bij de Rijksrecherche en de ambtenaar is begin maart al op staande voet ontslagen. De rechter heeft dat ontslag onlangs gegrond verklaard. Op welke afdeling de man werkt is niet bekendgemaakt. Van Zanen schrijft verder dat er 'de afgelopen maanden door de gemeente acties zijn ondernomen om de door de fraude geleden schade zoveel mogelijk te verhalen'. De beslaglegging gaat om een bedrag tot 2 miljoen euro. Hoe het kan dat de fraude zo laat aan het licht kwam, is onduidelijk. Het onderzoek van de Rijksrecherche zal nog tot het najaar duren. 'In het belang van dit onderzoek kunnen wij verder geen mededelingen over de inhoud van de kwestie doen', besluit de burgemeester. Richard de Mos (links) en Rachid Guernaoui. © ANP Vaker schandalen Het is niet de eerste keer dat de gemeente Den Haag wordt opgeschrikt door een integriteitskwestie. Sinds vorig jaar oktober loopt er een onderzoek van de Rijksrecherche naar de ex-wethouders Richard de Mos en Rachid Guernaoui. Zij worden verdacht van ambtelijke corruptie, omkoping en schending van het ambtsgeheim. Lees ook: Dit zijn de twee Haagse wethouders die verdacht worden van corruptie