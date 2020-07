Tam lijsttrekkersdebat CDA kent geen winnaar, wél een paar opvallende feitjes

"Het debat ging niet over waar het eigenlijk over had moeten gaan", stelt politiek commentator Frits Wester. "De vragen: wat wil je met het CDA én wat maakt juist jou nu de ideale leider, stonden veel te weinig centraal. Jammer. Hier hadden de CDA-leden niet zo veel aan."

Verspreking

Alleen aan het begin wilden presentatoren Lucille Werner en Donatello Piras van het drietal weten wat zij het CDA gaan brengen. Dat zorgde bij staatssecretaris Mona Keijzer direct voor een verspreking. "Ik zie graag dat het CDA dé grootste partij wordt. Want we zijn veel kiezers kwijtgeraakt, vooral in België." Ze herstelde zich vrijwel meteen: ze bedoelde Brabant, Limburg en Zeeland.

Hugo de Jonge gelooft in het CDA 'als middenpartij, als brede volkspartij'. Pieter Omtzigt vindt dat de overheid 'een schild voor de zwakkeren moet zijn'.

'Jammer'

Frits Wester zag niet echt een duidelijke winnaar of verliezer in het overwegende tamme debat waarbij zelfs complimenten werden uitgedeeld. Die inhoudelijke onderwerpen gingen over de thema's zorg, economie en veiligheid en rechtstaat. Een eventuele samenwerking met Forum voor Democratie werd niet besproken.

De Jonge pleitte voor 'minder papier en meer zorg'. Mona Keijzer hield een pleidooi voor het behoud van zorgpersoneel. "Veel zorgpersoneel vertrekt na twee jaar. Omdat ze te veel papieren moeten invullen", stelde ze. Omtzigt vertelde dat hij de zorg weer dicht bij mensen wil brengen.