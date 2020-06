Burgemeesters gaan zomer in spanning tegemoet: 'We moeten écht oppassen'

Er zijn vooral zorgen over de 1,5 meter-regel. Voor het kabinet blijft die voorlopig heilig. "Je ziet dat die regel minder wordt nageleefd. Mensen houden zich er onbewust niet meer aan", zegt Jack Mikkers, burgemeester van Den Bosch.

'Niet te doen'

En dat zien ze overal. Burgemeester Aboutaleb van Rotterdam draait er ook niet omheen: "Mensen nemen het niet meer zo nauw. Ik maak me zorgen dat het virus gaat herleven. Kijk bijvoorbeeld naar de VS. Het is echt oppassen geblazen."

Voor de Hilversumse burgemeester Pieter Broertjes is het klip en klaar: "Die 1,5 meter is niet te handhaven. Het is niet te doen. Vooral niet in de horeca. Ik merk dat ik het zelf ook soms vergeet."