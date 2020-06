Corendon schrapt coronatesten bij Turkse reizen en adviseert toch thuisisolatie

Na het gesprek met minister Van Nieuwenhuizen komt Corendon daar dus nu op terug. Op de site van de luchtvaartmaatschappij staat nu:

"Zolang er sprake is van een oranje reisadvies, adviseert de Nederlandse overheid Nederlanders die terugkeren uit Turkije twee weken in thuisquarantaine te gaan. De overheid beschouwt een pcr-test niet als vervanging of aanvulling van de aanbevolen thuisquarantaine en daarom bieden we de test niet meer aan."

Regels zijn leidend

In het een telefoongesprek wees minister Van Nieuwenhuizen erop dat de regels van het kabinet leidend zijn. Door coronatests aan te bieden als alternatief voor quarantaine, hield Corendon zich niet aan de richtlijnen.

De minister heeft het bedrijf er dan ook op gewezen 'dat voor alle luchtvaartmaatschappijen de regels van het kabinet leidend zijn', meldt een woordvoerder. "Voor de minister geldt: gelijke monniken, gelijke kappen en dat heeft ze ook aan Corendon laten weten."

Volgens Corendon zijn er al honderden reizen naar Turkije geboekt.