Dit mag wel, maar dat niet? Tweede Kamer vreest draagvlak coronaregels

Er zijn meer verwarrende regels, vindt de Tweede Kamer. "Je mag wel naast elkaar zitten in een touringcar mét mondkapje, maar in bijvoorbeeld theaters moet je 1,5 meter aanhouden", stelde Rob Jetten (D66) als voorbeeld.

Rutte lichtte toe: "Je moet ergens keuzes maken. In een vol theater praat je al snel over gigantische aantallen die door een paar deurtjes moeten. Je loopt dan veel meer risico."

Bovendien wil de VVD-leider niet naar een 'mondkapjesmaatschappij'. Iets waar Jetten het mee eens is.

Schreeuwen in stadions

Ook het verbod op het schreeuwen in voetbalstadions, zorgt voor twijfels bij de Kamer. Lilian Marijnissen (SP) ziet dat niet gebeuren: "Fluisteren in de Kuip? Ik kan me het niet voorstellen."

Dan hebben we een probleem, reageerde Rutte. "Je kunt gewoon niet schreeuwen of spreekkoren toelaten. Maar ik heb vertrouwen in de KNVB en de creativiteit. En anders doen we het niet. We doen het niet om te pesten, we doen het omdat het virus onder ons is."