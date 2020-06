Personeel coronazorg krijgt bonus van 1000 euro netto

Het geld is bedoeld voor verpleegkundigen, verzorgenden, helpenden, schoonmakers en het andere ondersteunend personeel in alle sectoren van de zorg die direct of indirect de gevolgen van het coronavirus hebben ondervonden. Zoals de verpleeghuiszorg, de wijkverpleging en de jeugdzorg.

Vanaf 1 oktober kan de bonus door de werkgever aangevraagd worden. Minister De Jonge gaat er vanuit dat zo'n 800.000 mensen ervoor in aanmerking komen. "We hebben 800 miljoen hiervoor vrijgemaakt", zei de minister. De belastingbetaler betaalt het bedrag. Artsen komen er niet voor in aanmerking.

Blij, maar heeft lang geduurd

De Tweede Kamer vroeg in maart al om een bonus voor het zorgpersoneel. Het Kamerlid Femke Merel van Kooten diende een motie in voor de financiële opsteker.

NU'91, de beroepsorganisatie voor verpleegkundigen en verzorgden, is blij dat de bonus er nu eindelijk is. Woordvoerder Michel van Erp: "Maar het heeft veel te lang geduurd. Verpleegkundigen en verzorgenden moesten nog maanden keihard werken zonder dat ze zicht hadden op iets extra's. Dat werkte demotiverend."

Zij krijgen nu de klappen van de trauma's die ze hebben opgelopen. En vergis je niet: dat zijn harde klappen."

Gaat om het gebaar

Van Erp noemt duizend euro een mooi bedrag. "En het is goed dat het netto is. Maar het gaat vooral om het signaal." Dat artsen en medisch specialisten zijn uitgesloten, snapt hij op zich wel. "Hun salarissen zijn echt vele en vele malen hoger dan die van verpleegkundigen."