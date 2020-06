Kamercommissie: buitenlandse lange arm heeft Nederlandse moskeeën in greep

Salafistische aanjagers

Het gedachtegoed wordt vooral verspreid door Salafistische aanjagers, concludeert de commissie. Het Salafisme is een fundamentalistische stroming binnen de islam.

De aanjagers proberen voor de buitenwereld zo onopvallend mogelijk te werk te gaan om te voorkomen dat ze strafrechtelijk vervolgd kunnen worden. Maar intern worden er dingen gezegd die 'niet door de beugel kunnen en in strijd zijn met onze kernwaarden', aldus het rapport.

Hun invloed is groot, concludeert de commissie. In meerdere moskeeën in ons land zijn moskeegangers minder vrij in het aanhangen van hun geloof. Moslims worden angstig gemaakt, geïntimideerd of zelfs bedreigd.