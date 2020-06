Zij spraken met Rutte over racisme: 'Goede hoop dat er iets gaat veranderen'

Gideon Everduim, rapper en DENK-politicus: "Ik wil niet te veel over mijn eigen persoonlijke ervaringen praten. We hebben het met premier Rutte even over persoonlijke emoties gehad. Daarna hebben we heel inhoudelijk en diep met elkaar gesproken. Daar was ik erg blij mee, het is belangrijk."

"Ik heb de premier uitgelegd wat racisme nu precies is. Als we het willen oplossen, moeten we eerst weten wat het is. Racisme zit niet in ons hoofd, het zit in ons systeem. Zoals in onze gezondheidszorg, in ons onderwijs. Dat moeten we aanpakken. Waar de oplossing zit? Het is een proces, een stappenplan. In educatie zit de oplossing. En ik vind dat het tijd is voor leiderschap."

"Soms knalde het even met de premier en ging het verhaal alle kanten op. Maar ik heb het gevoel dat onze verhalen echt binnenkwamen. Dit een stap in de goede richting en ik ga met een content gevoel naar huis. Ik heb ook niet het gevoel dat ik me het laten lenen voor een pr-stunt. Daarvoor zijn we een veel te sterke natie."