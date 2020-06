Vrouwen lopen warm als lijsttrekker: 'Mannen zijn bang voor sterke vrouw'

'Niet te kil? Niet te bitcherig?'

Is er een groot verschil tussen mannelijke en vrouwelijke leiders? Volgens Janka Stoker wijst onderzoek uit dat het verschil eigenlijk wel meevalt.

"Maar vrouwelijke leiders worden nog altijd wel meer beoordeeld op hun vrouw-zijn. Over Rutte hoor je minder snel dat hij koud of star is. Mannen worden daar minder snel op afgerekend. Dat komt omdat het stereotype beeld van een leider nog altijd masculien is, en dus denken we eerder aan een man."

Voor vrouwen is de weg naar het leiderschap vaak moeilijker, stelt Stoker. "Daarom zijn ze vaak extra goed. Ze moeten zich toch nog wat meer bewijzen. En ze worden vaker afgerekend op het stereotype van een 'goede' vrouw waar ze als leider dan weer niet aan voldoen: zijn ze niet te kil of te bitcherig? Dat hoor je zelden over een man."