Zeldzaam: motie van afkeuring in Eerste Kamer tegen minister Ollongren

Deze motie volgde op twee moties waarin de Eerste Kamer haar opriep de jaarlijkse huurverhoging van 1 juli tijdelijk te stoppen in verband met de coronacrisis.

Een meerderheid van de senatoren wil hiermee voorkomen dat huurders die getroffen zijn door de crisis in de financiële problemen komen.

Problemen

Maar de minister weigert dat. Ze is bang dat met een algemene huurstop de verhuurders in de problemen komen

SP-senator Tiny Kox diende daarop een motie van afkeuring in. "Deze motie zegt niet: minister ga weg, maar minister, treed op!", zei Kox bij de indiening.

Zeldzaam

Die zeldzame motie haalde zojuist een meerderheid: 39 senatoren stemden voor, 36 tegen. In de Eerste Kamer zijn de regeringspartijen niet in de meerderheid: ze hebben 32 van de 75 zetels. De minister hoeft niet af te treden, maar het is wel een politieke deuk voor Ollongren.

Met een motie van afkeuring wordt het beleid van een bewindspersoon afgekeurd. Het vertrouwen wordt niet opgezegd.

De minister wil geen algehele huurbevriezing maar zet in op hulp van verhuurders aan huurders die echt in financiële problemen komen. Daarnaast heeft ze enkele andere maatregelen getroffen en sluit ze meer actie niet uit.