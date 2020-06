Versoepelingen per 1 juli kunnen doorgaan, ruimte voor kleine evenementen

Woensdag heeft het kabinet de voorlopig laatste vergadering van de ministeriële crisiscommissie en daarna een persconferentie. De eerder aangekondigde versoepelingen per 1 juli kunnen doorgaan.

Het Outbreak Management Team is positief over deze versoepelingen die het kabinet al eerder had aangekondigd, bevestigen bronnen na berichtgeving door andere media.

Verdere versoepelingen

Zo mogen er weer maximaal 100 personen bij elkaar komen in horeca, theaters en bij bijeenkomsten. Ook mogen de kantines van sportverenigingen weer open. Net als sportscholen, sauna's en casino's. Overeind blijft wel dat mensen onderling 1,5 meter afstand moeten houden.