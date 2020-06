Nul coronadoden gemeld, maar we moeten niet te vroeg juichen

"Natuurlijk, zouden we dat graag willen. Maar dat r-getal blijft rond de 1 hangen en wil nog niet echt dalen. En ook in de rest van de wereld is het best spannend", stelt Gommers. "In Zuid-Amerika bijvoorbeeld neemt het aantal besmettingen en doden toe. Dan is het nodig om de slag om de arm niet loslaten. Het virus is nog niet aan het uitdoven."

'Het virus is nog niet weg'

Kuipers vult aan: "Omdat het aantal besmettingen laag is, is de kans dat je corona krijgt van een ander ook laag. Maar het virus kan in no-time weer oprukken, dat hebben we wel gezien de afgelopen tijd. Een aantal maanden geleden lagen er binnen twee weken ook meer dan 1000 patiënten op de ic. Gebruik je gezond verstand."