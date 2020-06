Rutte: 'Doorgesnoven hooligans' misbruikten demonstratie Den Haag

'Correct aangepakt'

Volgens universitair docent rechtsgeleerdheid Berend Roorda van de RUG zijn er drie redenen om een demonstratie te mogen verbieden: de bescherming van de volksgezondheid, het voorkomen van verkeerschaos en het tegengaan van wanordelijkheden.

Zover Roorda kan beoordelen heeft de voorzitter van de Veiligheidsregio de situatie gisteren op een correcte wijze aangepakt. "Remkes heeft eerst gekeken of hij de demonstratie kon toelaten. Ik snap dat zijn conclusie was dat hij het moest verbieden. Dat heeft standgehouden bij de voorzieningenrechter. Toen er vervolgens toch demonstranten kwamen, heeft hij ervoor gezorgd dat de demonstratie toch in beperkte vorm kon doorgaan."

Roorda noemt het optreden van Remkes prijzenswaardig. "Juist in crisistijd is het belangrijk dat er kan worden gedemonstreerd. Grondrechten zijn des te belangrijker in periodes dat de samenleving onder druk komt te staan."