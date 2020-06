Veelbesproken coronawet aangepast en uitgesteld: '1 juli is niet haalbaar'

Kritiek

Onder meer de Orde van Advocaten, staatsrechtsgeleerden, oppositiepartijen in de Tweede Kamer en de ombudsman hebben zich al kritisch uitgesproken over de wet. De kritiek is vooral dat er te weinig oog is voor de grondrechten van de burgers. Ook zal de wet niet zorgvuldig zijn omdat het wetsvoorstel onder grote druk is gemaakt.

De kritiek is minister De Jonge niet ontgaan. Hij roep op nog even te wachten met kritiek totdat de wet er is. De Jonge erkent wel dat 'de communicatie niet geniaal is geweest'.