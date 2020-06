Sigrid Kaag: 'Ik wil D66-lijsttrekker én premier worden'

Focus op drie onderwerpen

Kaag zegt zich te willen gaan focussen op drie onderwerpen: het bouwen aan een tolerantere samenleving, een sterkte positie voor Nederland binnen Europa met een open blik op de wereld en Nederland sterker uit de crisis leiden. Over dat laatste is ze realistisch: "Mensen zullen lang in onzekerheid leven. Ik heb niet alle antwoorden maar dat heeft niemand als ze eerlijk zijn."

Veel critici vragen zich af of Kaag wel genoeg kennis heeft over sociaal-economische dossiers. "Ja ten dele klopt dat misschien. Maar ik heb overal ter wereld aan sociaal-economische dossiers gewerkt in mijn vorige banen. Aan wederopbouw, aan de economie. En als minister van Handel zet je Nederland op de kaart in het buitenland."

Het beeld dat ze elitair is, verwerpt ze: "Ik ben opgegroeid in een huurflat. Met een zus en vader. Het grootste bezit dat er was, was de vleugel van mijn vader in de woonkamer. Dus nee, niet in de grachtengordel. Niet in een villawijk. Ik heb mogen studeren met het spaargeld van mijn ouders."