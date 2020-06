Ondernemers hebben al voor 10 miljard aan belastinguitstel aangevraagd

De tien miljard moet wel een keer terugkomen. Staatssecretaris Hans Vijlbrief van Financiën houdt er wel rekening mee dat er bedrijven failliet zullen gaan. Dat terugbetalen van bedrijven die wel de crisis doorkomen, hoeft waarschijnlijk niet in één keer. "Ik ben aan het nadenken of we iets kunnen regelen voor de aflossing", zegt Vijlbrief. "Zo kunnen we het mogelijk maken dat bedrijven hun handel weer kunnen hervatten."

Uitstel maar geen afstel

Ook bij Bistro Jules moeten ze er niet aan denken om het geld straks in een keer weer terug te betalen. "We moeten toch maanden goedmaken. En het is geweldig dat we weer open zijn, maar het is nog niet zoals vroeger. Maar we weten ook wel: van uitstel komt geen afstel."