Voortvluchtige crimineel vaker gepakt: 'Soms staan ze in onderbroek op het dak'

Kat- en muis-spel

De voortvluchtige veroordeelden hebben allerlei soorten straffen op hun naam staan. Het zijn in ieder geval allemaal delicten waarvoor iemand in de gevangenis terecht komt. Het opsporen gebeurt via onder meer open bronnen en sociale media. "Wat we daar vinden, combineren we met de informatie uit politiesystemen", vertelt Veelenturf die niet alles geheim wil geven.

Het is een fascinerend kat- en- muis-spel. "Soms kost het ons heel veel tijd om iemand te vinden. Als we zeker lijken te weten waar iemand zich verschuilt, gaan we erop af."

Kwestie van tijd

Afhankelijk van hoe gevaarlijk het is, wordt de strategie bepaald. De ene keer belt het team netjes aan, de andere keer valt het team in de vroege ochtend binnen. "Of we plukken iemand van straat."

Of het frustrerend is, als het niet lukt? "Het lukt niet altijd. De persoon is bijvoorbeeld niet thuis of we zitten toch verkeerd. Maar het is een kwestie van tijd. We gaan verder."