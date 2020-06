Ook in Nederland kun je politieke advertenties op Facebook straks uitzetten

Als een gebruiker de optie inschakelt, verschijnen de reclames van politieke partijen, politici en maatschappelijke kwesties niet meer in de tijdlijnen van de Facebook- en Instagram-gebruiker.

'Gebruik maken van een schuif'

Vandaag maakte directeur Mark Zuckerberg bekend dat de mogelijkheid voor Amerikaanse gebruikers wordt ingevoerd. In november zijn daar presidentsverkiezingen. "We willen dit najaar ook de Nederlandse gebruikers van Facebook en Instagram deze mogelijkheid gaan aanbieden", zegt Tineke Meijerman van Facebook Benelux.

"Gebruikers kunnen als het ware gebruik maken van een schuif. Als ze die schuif verzetten, zetten ze in 1 klap alle politieke berichten uit."

Waarom?

Waarom voor deze mogelijkheid is gekozen? "We hebben deze optie ontwikkeld na feedback van mensen. Gebruikers hebben aangegeven dat ze graag de mogelijkheid hebben om minder politieke advertenties te zien in hun feeds van Facebook en Instagram."