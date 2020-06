Beleid aangepast: kind tot 6 jaar met snotneus mag naar opvang en school

Alleen kinderen die koorts hebben of kinderen uit een gezin waar een volwassen gezinslid coronaklachten heeft, mogen nog worden geweigerd door een kinderopvang.

Sector ingelicht

De sector is al ingelicht over de nieuwe regels. Alleen neusverkoudheidsklachten zoals snottebellen zijn dus geen reden meer om kinderen tot 6 jaar te weigeren op een school of opvang.