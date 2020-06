Lerarentekort loopt hard op in grote steden: kabinet trekt 116 miljoen extra uit

Is het extra geld genoeg om het lerarentekort op te lossen? Slob: "Ik denk dat het heel fijn is dat dit extra geld beschikbaar is gekomen. Naast het vele geld dat al in de afgelopen jaren beschikbaar is gesteld. Maar het blijft een groot maatschappelijk vraagstuk dat we niet in één keer kunnen oplossen." Hij zegt benieuwd te zijn hoe de inzet van het extra geld uitpakt.

Krappe arbeidsmarkt

De aanpak van het lerarentekort blijft prioriteit voor het kabinet, zegt Slob. De werkdruk van leerkrachten moet omlaag en er moeten meer zij-instromers komen.