Burgemeesters worstelen met handhaven horecaregels: 'Zorg groeit alleen maar'

Burgemeester Wouter Kolff van Dordrecht noemt het 'een lastige fase waarin we nu zitten.' "Het virus is behoorlijk teruggedrongen. Je moet de urgentie van de regels hoog houden, maar het moet wel realistisch blijven." Kolff ziet meer in 'minder strenge maatregelen die langdurig in stand kunnen blijven'.

Niet te doen

Ook burgemeester Broertjes van Hilversum is duidelijk: het handhaven van de regels is 'niet te doen'. "De zorgen worden ook alleen maar groter. Wij gaan niet strenger handhaven. We moeten meer open."

De burgemeester van Haarlemmermeer, Marianne Schuurmans, is ook niet van plan te handhaven. "Ik ga mijn boa- en politietijd niet besteden aan handhaven in horecagelegenheden."

Eigen verantwoordelijkheid

Verantwoordelijk minister Ferd Grapperhaus (Veiligheid) is niet aanwezig bij het wekelijkse overleg met de burgemeesters. Premier Rutte benadrukte afgelopen vrijdag nog de eigen verantwoordelijkheid, en die geldt volgens de premier voor iedereen.