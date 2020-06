Coronaregels in de wet? Kritiek zwelt verder aan

Waarom is een wet nodig?

De wet moet een verzameling zijn van regels die nu zijn verpakt in noodverordeningen. Een noodverordening is een ultieme bevoegdheid voor een burgemeester om de openbare orde te kunnen bewaken. Maar noodverordeningen zijn niet eindeloos houdbaar. Ze zijn bedoeld voor korte periodes, demonstraties of bijvoorbeeld bij rellen.

Daarbij is het normaal ook zo dat het parlement of de gemeenteraad inspraak heeft bij het instellen van een noodverordening. Maar nu is er alleen overleg geweest tussen het kabinet en de burgemeesters. "Dat noodverordeningen niet eindeloos houdbaar zijn, daarover is iedereen het eens. Maar deze wet wordt huiverig bekeken", zegt politiek verslaggever Floor Bremer.