1,5-meterregel op terrassen onder vuur: 'Bezopen verplichting'

Loslaten leidt tot toename besmettingen

RIVM: "Inmiddels is gebleken dat deze 1,5 meter – samen met andere maatregelen – heel effectief is gebleken in het terugdringen van het aantal besmettingen. Aangezien er nog steeds besmettingen zijn in Nederland, verwacht je dat het loslaten van deze regel leidt tot een toename van het aantal besmettingen. Dit is dan niet per se een tweede golf, aangezien we beter in staat zijn op nieuwe besmettingen te reageren. "

"In de buitenlucht heb je meer ventilatie, waardoor de kans op besmetting kleiner is. Maar 'buiten' is een ruim begrip. Op een open veld is alweer een andere situatie dan op een terras met parasols en windschermen. Vanuit dat oogpunt is 'minimaal 1,5 meter afstand' een duidelijke boodschap."