Staatssecretaris Visser niet opnieuw in problemen door kwestie Vlissingen

Motie van wantrouwen

Visser pareerde de kritiek en legde uit hoe ze stap voor stap begon te twijfelen aan de verhuizing naar Vlissingen. De staatssecretaris benadrukte dat defensieminister Ank Bijleveld van het hele proces op de hoogte was. Die uitleg was voor een ruime Kamermeerderheid voldoende. Henk Krol, voorheen van 50PLUS, maar inmiddels afgesplitst Kamerlid, heeft no een motie van wantrouwen ingediend, maar daarvoor is weinig steun in de Kamer.

Bijleveld

De Tweede Kamer eiste ook opheldering over de rol van Bijleveld in het proces. Volgens Visser is er niets vreemds aan de rol van Bijleveld. "Het is gebruikelijk dat je grote politieke besluiten met elkaar deelt", aldus de staatssecretaris. Ze benadrukte daarbij dat zij politiek verantwoordelijk blijft. Visser herhaalde dat ze de Kamer en de Zeeuwen eerder bij het proces had moeten betrekken.