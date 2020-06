Ruim 400 varkenshouderijen worden uitgekocht wegens geuroverlast

Dat schrijft minister Carola Schouten van Landbouw aan de Tweede Kamer.

De meeste varkens verdwijnen in het concentratiegebied van varkenshouderijen in het zuiden van het land. Het gaat daar om 802.243 varkens. Uit het concentratiegebied in het oosten van het land verdwijnen 108.402 varkens.

Overtekend

De saneringsregeling is fors overtekend. Het kabinet had er 180 miljoen Euro voor uitgetrokken, maar de operatie gaat nu 455 miljoen euro kosten. Eerder is al besloten om alle aanvragen die aan de criteria voldoen te honoreren.

Behalve voor de aanpak van de geuroverlast heeft dat ook een gunstige invloed op de stikstofuitstoot.De Europese Commissie heeft ingestemd met de uitkoop. Dat is nodig omdat die wordt gezien als staatssteun.

Start

Inmiddels hebben de eerst varkenshouderijen een subsidiebeschikking ontvangen. Daarmee kunnen zij een start maken met het beëindigen van hun bedrijf.

De meeste bedrijven die zich hebben aangemeld handelen in vleesvarkens. Dat zijn er 176. Op de tweede plaats komen fokbedrijven. Dat zijn er 133.