Op nog eens vier nertsenbedrijven coronavirus aangetroffen

Het onderzoek naar corona bij nertsenfokkerijen heeft drie nieuwe besmettingen opgeleverd. Ook is er via een melding een besmet bedrijf aan het licht gekomen. Het gaat hierbij om twee bedrijven in Landhorst, één in Volkel en één in Castenray. Alle dieren op de fokkerijen zullen worden geruimd.

De ministers Hugo de Jonge van Volksgezondheid en Carola Schouten van Landbouw schrijven dat in een brief aan de Tweede Kamer. In totaal zijn er nu 13 besmette bedrijven, waarvan de dieren op de fokkerijen in het belang van de volksgezondheid worden vergast. Mogelijk nog meer dieren besmet Alle ongeveer 150 nertsenfokkerijen in Nederland worden op dit moment onderzocht op corona. Dat onderzoek is nog niet afgerond, er kunnen dus nog meer nieuwe bedrijven met besmettingen bijkomen. Lees ook: En weer besmet een nerts een mens: dit moet je weten Alle dieren op de bedrijven waar nertsen zijn besmet, worden geruimd om te voorkomen dat de ziekte blijft voortwoekeren. Dat kan namelijk gevaarlijk zijn als de epidemie onder de bevolking op zijn retour is. Uit onderzoek blijkt dat de ziekte kan overslaan van nerts op mens. Dat is in zeker twee gevallen gebeurd. Vervoersverbod van nertsen Om dat te voorkomen gelden strenge veiligheidsmaatregelen. Zo mogen nertsenfokkerijen geen bezoek meer ontvangen en mogen nertsen en hun mest niet worden vervoerd. Lees ook: Ruiming van 1500 nertsen begonnen bij bedrijf in Deurne De Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA) is zaterdag begonnen met het vergassen van de nertsen van besmette bedrijven. Morgen is er in de Tweede Kamer een debat over alle resultaten van het onderzoek naar de fokkerijen.