Eerste gemeenten beginnen met verplicht chippen van alle katten

Kat heeft geen id

Dierenarts Doekele Hendriks van dierenkliniek De Wingerd in Amsterdam-Noord is blij met de chipplicht in zijn stad. "Katten lopen nu eenmaal niet rond met een identiteitsbewijs. Als ze weglopen is registratie de enige manier om ze weer terug te brengen bij het baasje."

Vandaag krijgt poes Janneke van Marieke Schipper een chip onder het nekvel. Kosten: 30 euro. Niet iedereen kan dat betalen, daarom heeft Amsterdam, mede op initiatief van dierenarts Hendriks, een speciale pas voor mensen met lage inkomens. Zij kunnen hun kat gratis laten chippen en registreren.

Minuscuul

Marieke Schipper chipt haar poes Janneke vrijwillig. Met een duidelijke reden. ''Janneke is een avontuurlijke poes, ze is heel nieuwsgierig. Ik woon op de eerste verdieping en als ik Janneke het balkon op laat, gaat ze ook bij de buren kijken. Ze is al wel eens weggelopen, maar gelukkig teruggekeerd. Voor je het weet is je kat weg."

Ingrijpend is het chippen niet. Het beestje voelt er bijna niets van. ''Kijk'', zegt dierenarts Hendriks, terwijl hij een minuscuul staafje op zijn hand laat zien. ''Dit is een chip, of eigenlijk een transponder met een uniek nummer. Als die eenmaal onder de vacht is aangebracht is het nummer met een speciaal apparaat te lezen. De eigenaar moet zich registreren. Dan is hij of zij altijd terug te vinden via het nummer van de chip''.