Eigen wet PvdA om huren vrije sector aan banden te leggen

De PvdA gaat met deze initiatiefwet verder dan minister Kajsa Ollongren van Binnenlandse Zaken. Zij wil de huren in de vrije sector met maximaal de inflatie plus 2,5 procent laten stijgen, en dat voor een periode van drie jaar.

''Dan krijgen huurders nog altijd te maken met een verhoging van ruim 5 procent en dat is veel te veel'', zegt PvdA-Kamerlid Henk Nijboer.

Motie

Nijboer nam eind vorig jaar, bij de behandeling van de woonbegroting, het initiatief om de huren in de vrije sector aan banden te leggen. Hij diende een motie in, die een ruime meerderheid kreeg in de Tweede Kamer. Hij hoopt nu diezelfde meerderheid achter zijn initiatiefwet te krijgen.