Burgemeester Remkes: 'onbehoorlijk' dat Halsema zich niet kon verdedigen

De Tweede Kamer wilde afgelopen donderdag tekst en uitleg van minister Grapperhaus over de stekelige woordenwisseling die hij had met burgemeester Halsema over de demonstratie op de Dam waarbij veel te veel mensen bijeen kwamen.

De Amsterdamse burgemeester kon zich niet verdedigen omdat zij niet in de Tweede Kamer aanwezig was, maar Halsema werd wél flink onder vuur genomen door Kamerleden. Burgemeester Remkes van Den Haag heeft daar geen goed woord voor over, zo zei hij zojuist tijdens de inloop van het Veiligheidsberaad in het provinciehuis in Utrecht.

'Onbehoorlijk gedrag van de Kamer'

Remkes stelde dat hij 'weleens minder vrolijk wordt van Kamerdebatten'. Hij vervolgde: "En al helemaal van Kamerdebatten waarin ik allerlei commentaar hoor over ambtenaren of burgemeesters zonder dat zij iets kunnen terugzeggen."

De boze Remkes noemt het 'buitengewoon onbehoorlijk gedrag van de Kamer'.