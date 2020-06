Weer politieke spanning rond VVD-staatssecretaris Barbara Visser

Afgelopen weekend kwam via de Volkskrant naar buiten dat VVD-staatssecretaris Barbara Visser in het geheim veel langer naar een nieuwe locatie zocht voor de marinierskazerne. Die zou van Doorn naar Vlissingen verhuizen, maar de verhuizing naar Zeeland werd in januari tot ieders grote verbazing afgebroken. De kazerne verhuist nu naar Nieuw-Milligen, vlakbij Apeldoorn.

Dat die verhuizing naar Zeeland niet doorging, zorgde begin dit jaar voor woedende reacties. Zeeland had al miljoenen geïnvesteerd in het bouwklaar maken van de locatie in Vlissingen.

Half jaar

Tegen de Tweede Kamer had de staatssecretaris begin dit jaar gezegd dat ze een half jaar naar een alternatief voor de voorgenomen verhuizing van Doorn naar Vlissingen had gezocht. Maar uit vertrouwelijke Defensiestukken die de Volkskrant heeft, komt naar voren dat vanaf september 2018 al met Rotterdam is overlegd over mogelijke locaties.

Defensie ontkent dat Visser de Tweede Kamer op het verkeerde been heeft gezet: dat Visser naar alternatieven bekeek, was bekend. Wel geeft de staatssecretaris toe dat ze in het debat per ongeluk een verkeerd jaartal noemde: Visser sprak over 'najaar 2019', maar dat moest 'najaar 2018' zijn.

Pijnlijk

De onthulling is pijnlijk voor de VVD-staatssecretaris, omdat de gang van zaken rond de afgeblazen verhuizing van de kazerne naar Vlissingen haar eerder al in politieke problemen bracht. Tijdens een debat begin dit jaar overleefde Visser ternauwernood een motie van afkeuring, ingediend door de SGP.

Visser maakte richting de Kamerleden en boze Zeeuwse bestuurders vele malen excuses. Ze erkende dat ze publiekelijk had moeten spreken over haar twijfels bij de verhuizing naar Zeeland.