Met corona besmette nertsenfokkerijen worden vrijdag geruimd

Dit blijkt uit de brief die de ministers Hugo de Jonge van Volksgezondheid en Carola Schouten van Landbouw vanavond naar de Tweede Kamer hebben gestuurd.

De nertsenfokkerijen vormen volgens de ministers en deskundigen een gevaar voor de volksgezondheid. Terwijl sprake was van een coronabesmetting, zijn in mei veel pups geboren. Die hebben verminderde weerstand, waardoor het virus blijft voortwoekeren.

Reservoirs

In feite is sprake van reservoirs van coronabesmettingen. Die vormen vooral een gevaar als de epidemie onder de bevolking op zijn retour is. Zeker nu bekend is dat nertsen mensen kunnen besmetten. In twee gevallen is dat gebeurd.