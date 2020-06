Het gaat goed met de zeehond; zieke dieren minder snel naar de opvang

Dit is vandaag afgesproken in het zogenoemde Zeehondenakkoord. Dat moet leiden tot een en dezelfde aanpak voor de opvang van zeehonden in het hele land. In het verleden konden de vijf opvangcentra het daar niet over eens worden.

Het advies is er gekomen omdat het erg goed gaat met de zeehonden in Nederland. Waren er in 1980 nog maar 500, nu zijn dat er 15.000. Bij het akkoord zijn behalve de opvangcentra ook de kustprovincies, Waddengemeenten en het ministerie van landbouw betrokken.

Pups

De zeehondenwachters houden nu voortaan een dier minstens 24 uur in de gaten. Zo is er meer tijd voor zeehondenmoeders om verloren pups terug te vinden en is er meer tijd voor zieke dieren om in hun natuurlijke omgeving te herstellen. Mensen die een gestrande zeehond zien krijgen het advies het dier zoveel mogelijk met rust te laten en een zeehondenwachter te waarschuwen.

Het akkoord sluit aan op het advies dat een wetenschappelijke commissie twee jaar gelden uitbracht. De commissie concludeerde dat te gemakkelijk werd overgegaan tot opvang van zeehonden. Daardoor kunnen gezonde dieren in de problemen komen. Dat is bij voorbeeld het geval als ondervoede zeehonden of zeehonden met longwormen worden opgevangen. De natuurlijke balans wordt dan verstoord. Gezonde dieren krijgen meer concurrentie.