Met corona besmette nertsenfokkerijen worden geruimd

Het kabinet komt later vandaag met een brief over de nertsen. De verwachting is dat het ruimen van de tienduizenden nertsen snel begint nadat het besluit officieel is bekendgemaakt. De dieren worden vergast. Installaties hiervoor zijn op de bedrijven aanwezig. De dieren worden voordat ze van hun pels worden ontdaan, normaal ook vergast.

Risico

Deskundigen verklaarden vorige week al in een briefing in de Tweede Kamer dat de besmette fokkerijen een risico kunnen gaan vormen voor de volksgezondheid. Vooral als corona onder de bevolking op zijn retour is kan het bestaan van reservoirs in nertsenfokkerijen een probleem vormen.

Mensen besmet

Inmiddels is bekend dat in zeker twee gevallen corona is overgegaan van nertsen op mensen. Alle nertsenfokkerijen worden op dit moment onderzocht.