Geen schoolreisjes maar wél zangles; dit is het protocol voor basisscholen

Het protocol voor de basisscholen om weer volledig open te gaan is af. Daarin staat weer dat als er in één groep drie leerlingen of meer klachten hebben, een school dat moet melden bij de GGD. Verder staat dat scholen terughoudend moeten zijn met groepsactiviteiten, zoals schoolreisjes. Zingen tijdens de muzieklessen mag wel.

Vanaf 8 juni kunnen alle basisschoolleerlingen weer volledig naar school. Vanaf die datum wordt er geen noodopvang meer aangeboden voor ouders met vitale beroepen. Handleiding Om de heropening van de basisscholen in goede banen te leiden, hebben de schoolkoepels, onderwijsbonden, ouderorganisaties en kinderopvangorganisaties met elkaar een protocol opgesteld. Het is een handreiking die scholen kunnen gebruiken om hun deuren weer volledig te kunnen openen. Het protocol lijkt veel op het vorige. De belangrijkste 8 basispunten Alle leerlingen gaan vanaf 8 juni 2020 volledig naar school.

Tussen leerlingen hoeft geen 1,5 meter afstand bewaard te worden.

Tussen personeelsleden en leerling moet zoveel mogelijk 1,5 meter afstand bewaard worden.

Tussen personeelsleden onderling moet 1,5 meter afstand bewaard worden, tenzij nabij contact voor de werkzaamheden noodzakelijk is.

Ouder(s)/verzorger(s) komen niet op het schoolplein of in de school.

De school zorgt ervoor dat leerlingen vaak hun handen wassen.

Buitenspelen gebeurt bij voorkeur alleen met dezelfde groep of klas.

Na school gaat iedereen direct naar huis of de BSO.

De school gaat zo snel mogelijk met de kinderopvang in overleg over de nieuwe inrichting van de dag aan de hand van dit protocol. Terughoudend met schoolreisjes Vanaf 8 juni zijn stagiaires en vaste vrijwilligers weer welkom op school. Het personeel moet onderling 1,5 meter afstand houden, leerlingen onderling hoeven dat niet. Verder staat in het protocol dat scholen 'dringend geadviseerd wordt' zeer terughoudend te zijn met groepsactiviteiten zoals schoolreisjes, schoolkampen, vieringen, musicals en excursies. Over de muzieklessen staat in het protocol dat zang en het gebruik van blaasinstrumenten gewoon is toegestaan. Tijdens de pauzes blijven de klassen zoveel mogelijk bij elkaar. Klachten = thuisblijven Leerlingen met klachten blijven thuis. Als iedereen binnen het huishouden 24 uur geen klachten heeft, mag de leerling weer naar school en de opvang. Een school die meer dan drie leerlingen in 1 groep heeft met coronaklachten, moet dat melden aan de plaatselijke GGD. Knuffelen met de juf mag nog niet, maar de scholen zijn weer open Bekijk deze video op RTL XL