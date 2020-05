Hoekstra: onze stem over bonus Air France-KLM zal niemand verrassen

Vanmiddag houdt luchtvaartmaatschappij Air France-KLM zijn jaarlijkse aandeelhoudersvergadering in Parijs. Het gevoeligste agendapunt daar is het voorstel om topman Smith een bonus toe te kennen van bijna 770.000 euro over 2019.

Vorige maand trok de luchtvaartmaatschappij een voorstel over een nieuwe bonus in, nadat dat had geleid tot een golf van maatschappelijke kritiek. Maar de uitkering van de bonus over vorig jaar staat vandaag nog wel op de agenda, als agendapunt 13.