Minister Grapperhaus wil boa's beter uitrusten: 'Kijken naar mogelijke inzet bodycams'

Minister Ferd Grapperhaus komt de boa's nu deels tegemoet. Hij wil met boa- en politiebonden in gesprek over het eventuele gebruik van een noodknop of een bodycam. "Bodycams blijken goed te werken, ook bij agenten, om mensen toch af te schrikken. We gaan kijken wat we kunnen doen om boa's binnen het wettelijk systeem optimaal bescherming te bieden."

Daarnaast moet de politie direct aanwezig kunnen zijn als een boa in de moeilijkheden komt. Het inzetten van geweldsmiddelen als een wapenstok is nog niet aan de orde. "Het geweldsmonopolie ligt in Nederland bij de politie."

Burgemeesters verdeeld

Een boa is een ambtenaar die - net als de politie - strafbare feiten opspoort, maar in dienst is van de gemeente. Of een boa met een vorm van bewapening op pad gaat, hangt nu nog af van de gemeente waarin de boa werkt.