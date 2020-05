Minister Schouten wil alle medewerkers van slachthuizen laten testen

Het is aan de GGD's om het testen ook daadwerkelijk uit te voeren, zei minister Schouten. "Door te testen willen we een beter beeld krijgen over de situatie rond de slachthuizen."

Een woordvoerder van de landelijke GGD laat in een eerste reactie weten: "Wij hebben zojuist gehoord dat het ministerie dit graag wil. We gaan nu bekijken wat er precies moet gebeuren en hoe we dit gaan organiseren."

Brief gekregen

Slachthuizen liggen onder het vergrootglas van de Inspectie SZW onder meer na de omvangrijke corona-uitbraak onder het personeel van een slachthuis in het Achterhoekse Groenlo.

De Inspectie SZW, voorheen de arbeidsinspectie, heeft samen met de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA) een brief gestuurd aan de grote slachthuizen om de eigenaars op hun verantwoordelijkheid als werkgever te wijzen.

"In de brief vragen we de slachthuizen hoe ze de veiligheid regelen en garanderen", licht Schouten toe. "We willen voor morgenavond antwoord."

Sluiting

Als het voor medewerkers of voor het NVWA-personeel niet veilig is in een slachthuis, dan is sluiting niet uitgesloten. "De medewerkers moeten veilig kunnen werken. Als dat onvoldoende gegarandeerd wordt, dan kunnen er geen NVWA-medewerkers controles doen en kunnen slachthuizen per direct gesloten worden."