Nertsenfokkerijen kunnen gevaar vormen als coronabesmetting niet uitdooft

Dit bleek vandaag tijdens een technische briefing in de Tweede Kamer. RIVM-directeur Jaap van Dissel en de Utrechtse hoogleraar diergeneeskunde Arjen Stegeman maakten duidelijk dat er een ongewenst 'reservoir' (besmettingshaard) kan ontstaan van corona onder dieren.

Wereldprimeur

Dat is vooral een probleem als het coronavirus onder mensen op zijn retour is. Dan zouden er nog wel besmettingshaarden onder dieren kunnen blijven bestaan. De vraag is of de volksgezondheid dan in het geding is, zeker nu bekend is geworden dat in twee gevallen het virus van nerts op mens is overgegaan.

Vandaag werd duidelijk dat er op een nertsenfokkerij in Brabant sprake is van een tweede geval van besmetting van een mens door een nerts met het coronavirus. Vorige week had Nederland al een wereldprimeur met de eerste besmetting ooit, die wetenschappelijk is vastgesteld.