Belangrijke stap om lichaam op te lossen is stap dichterbij

Nu kunnen mensen die overleden zijn zich laten cremeren of hun lichaam begraven. Ook kunnen zij hun lichaam aan de wetenschap donoren.

De Gezondheidsraad heeft de afgelopen tijd twee alternatieven onderzocht: composteren en resomeren.

Meerderheid in Tweede Kamer

Er werd onder meer gekeken naar veiligheid, waardigheid en duurzaamheid van de twee mogelijke alternatieven. Het onafhankelijke adviesorgaan adviseert negatief over de mogelijkheid tot composteren, maar resomeren voldoet 'in beginsel' wél aan de voorwaarden, schrijft de raad.

Het is nu aan de Tweede Kamer om te beoordelen of resomeren ook daadwerkelijk in onze Uitvaartwet opgenomen gaat worden. Uit een eerdere rondgang door RTL Nieuws blijkt dat die meerderheid er in de Tweede Kamer is.