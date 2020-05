Rutte onder vuur om strategie coronacrisis: 'Wat betekent maximaal controleren?'

Nog veel vragen

Volgens SP-leider Lilian Marijnissen zou bij een strategie die echt inzet op maximale controle veel meer geïnvesteerd moeten worden in het bron- en contactonderzoek. Alleen dan kan je op tijd de 'brandjes uittrappen' waar het virus weer om zich heen begint te grijpen.

Marijnissen: "De experts wijzen erop dat dit helpt om het virus in te dammen. Het kan nog doortastender. Kijk bijvoorbeeld naar hoe ze dat bron- en contactonderzoek in Duitsland doen. Waarom doen we dat niet?"

Wat betekent dat?

Wanneer vindt het kabinet dat het virus onder controle is, wilde GroenLinks-leider Jesse Klaver weten. "Hebben we het dan over tientallen besmettingen? Over honderden besmettingen over of tienduizenden besmettingen? Dat we nog kunnen zeggen: we hebben het onder controle."

Maar Rutte wilde die vraag niet beantwoorden. Volgens de premier is het antwoord op die vraag 'complex', afhankelijk van 'allerlei factoren die we moeten wegen.' "Je kunt dat niet in één getal uitdrukken."