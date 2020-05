Minister Ollongren maakt tijdelijke huurverlaging mogelijk

Het verlagen van huren is nu al mogelijk. Probleem is echter dat het daarna wettelijk niet is toegestaan om de huur weer terug te brengen op het oude niveau. Voor verhuurders is dat een belemmering. De minister wil nu regelen dat het wel kan.

Zij schrijft dit in een brief waarin ze onder meer reageert op de wens van de Eerste Kamer om de huren te bevriezen en dus niet per 1 juli omhoog te laten gaan. Ruim een week geleden nam de senaat een motie aan van SP-senator Tiny Kox. In de Tweede Kamer is een soortgelijke motie ingediend, maar die is nog niet in stemming gebracht.