Nog niet de helft van de Nederlanders volgt advies op om vaak handen te wassen

Het RIVM onderzoekt hoe we de gedragsadviezen rond corona naleven. Het advies om regelmatig handen te wassen, is volgens minister De Jonge het advies dat het slechtst scoort in het geheel.

Dat zei hij gisteren tijdens de persconferentie waarin de versoepeling van de coronamaatregelen bekend werd gemaakt.

'Toch regelmatig genoemd'

Nog niet de helft (48 procent) volgt het advies om regelmatig zijn of haar handen te wassen, zei De Jonge. "Terwijl dat advies toch regelmatig wordt uitgesproken."

"Het is misschien een beetje flauw dat ik nu toevallig het laagst opgenomen advies opnoem", vervolgde hij. "We houden ons verder geweldig goed aan de gedragsadviezen.Daarom is het zo goed gegaan met het terugdringen van de verspreiding van het virus."