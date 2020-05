Rekenkamer haalt uit naar kabinet: aankoop aandelen Air France-KLM onrechtmatig

Gebrek aan vertrouwen

De belangrijkste oorzaak van de noodzaak om onrechtmatig te handelen is dan ook niet dat de procedures van het parlement niet de mogelijkheid bieden om zo'n transactie volgens de regels uit te voeren, maar 'een gebrek aan vertrouwen van de minister in de waarborgen van de Tweede Kamer om informatie vertrouwelijk te houden', concludeert de Rekenkamer.

Inmiddels is er wel wat veranderd. In een reactie laat de minister van Financiën weten dat er met de Tweede Kamer afspraken zijn gemaakt over de manier waarop in de toekomst de Kamer vertrouwelijk kan worden geïnformeerd. Van de noodzaak om ook de Eerste Kamer te informeren, is de minister nog niet overtuigd. Daarover is advies gevraagd aan de Raad van State.

Dat schiet de Rekenkamer in het verkeerde keelgat. "We zijn echter verbaasd dat de minister nog in onzekerheid is over de noodzaak om ook de Eerste Kamer te informeren. De wet laat op dit punt geen ruimte en het nalaten maakt de transactie onrechtmatig. Het staat de minister natuurlijk vrij om zich hierover te laten voorlichten door de Raad van State."