Bijna 200 miljoen om woningbouw tijdens coronacrisis op gang te houden

Minister Kajsa Ollongren van binnenlandse zaken vindt het van groot belang dat de woningbouw door blijft gaan. ''We kunnen ons niet veroorloven dat de investeringen achterblijven en de bouw in een crisis belandt. Daarvoor is het woningtekort te groot'', zegt ze. Ollongren wil voorkomen dat de bouw net als in de vorige crisis hard wordt getroffen en vervolgens lang nodig heeft om te herstellen. In dat geval zou het woningtekort nog meer oplopen. Nu al gaat het om 300.000 huizen.

Starters

Daarom trekt Ollongren 50 miljoen euro uit om woningbouwplannen te versnellen. Ze kijkt daarbij vooral naar woningen voor starters en middeninkomens. Hiervoor wordt geld vrijgemaakt dat het kabinet al had bestemd voor de versnelling van de woningbouw in de komende jaren. Nog eens 50 miljoen wordt uitgetrokken om huizen voor dak- en thuislozen en arbeidsdmigranten te bouwen. Het gaat dan om flexibele woningen die snel kunnen worden neergezet. Het geld is toereikend voor ongeveer 10.000 van die huizen.

Om problemen bij die versnelling te voorkomen vormt Ollongren pools van ambtenaren met technische kennis over planvorming en vergunningsverlening. Gemeenten kunnen daar gebruik van maken. Hiervoor is 20 miljoen euro beschikbaar.

Aanbestedingen

Het kabinet wil er voor zorgen dat de orderportefeuilles van de bouwbedrijven niet leeg raken. Daarom is het de bedoeling dat investeringen van de overheid ondanks de crisis zoveel mogelijk doorgaan en waar mogelijk naar voren worden gehaald. Het Rijksvastgoedbedrijf kan voor 15 miljoen euro onderhoudsplannen versnellen. Verder trekt het Rijk nog eens 50 miljoen uit om voor een bedrag van 150 tot 250 miljoen euro aan investeringen mogelijk te maken in maatschappelijk vastgoed, zoals scholen en sportgebouwen.